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В Крыму снесут недостроенную АЭС 

ТАСС 1 час назад
В Крыму снесут недостроенную АЭС
Фото: РИА Новости
Здания недостроенной в 80-х годах атомной электростанции (АЭС) в городе Щелкино в Крыму будут демонтированы. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте правительства республики.

"Списать путем демонтажа недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, город Щелкино", — говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, снести планируется шесть объектов, находящихся в различной степени готовности, в том числе реакторное отделение.
Недостроенная АЭС в Крыму стала «донором» для новых строек
Крымская АЭС — недостроенный в 1970-1980-х годах и ныне заброшенный объект вблизи города Щелкино, который нередко вызывает интерес у туристов, посещающих полуостров.
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Общество , Республика Крым , Щелкино
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