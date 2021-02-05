Соловьев уличил во лжи украинского журналиста Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон в одном из ток-шоу признался, что новость о блокировке телеканалов настолько обрадовала его, что он даже выпил рюмку водки за здоровье своего президента. После таких слов, российский телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей программы припомнил Гордону его грехи, и указал на наглую ложь.

«Я часто критикую Зеленского, и по делу, но вчера я даже выпил рюмку водки, когда узнал о блокировке каналов. Даже не закусывая. Их давно пора было заблокировать, поскольку они активно насаждали украинцам идеологию русского мира», — рассказал журналист.

После того как фрагмент с этой фразой был показан в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», телеведущий в студии буквально припечатал Гордона, окунув его в собственную ложь.

«Ты, Дмитрий, только что признался: ты на протяжении многих лет, работал на этих каналах, а значит получал деньги от "страны-агрессора". То есть ты являешься агентом русского мира!», — Соловьев язвительно напомнил, что Гордон много лет работал на одном из заблокированных каналов.

Соловьев продолжил свою тираду, назвав Гордона «злобным смешным торговцем пирамидами». Он отметил, что украинский пропагандист давно проиграл ему своих зрителей, поскольку все украинцы смотрят и слушают его программы на российском телевидении и в YouTube, а не ролики, которые делает Гордон.

Телеведущий призвал Гордона покаяться, отрастить волосы и уйти в монастырь. Однако он едко отметил, навряд ли какая-то из религий примет его.

«Уж больно ты грешна, скотиняка», — заявил Соловьев в адрес Гордона.