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Москва

Врач раскрыл опасность многоразовых масок 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Врач рассказал об опасности многоразовых масок
Фото: РИА Новости
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik раскрыл опасность многоразовых масок и напомнил, что за ними необходимо правильно ухаживать.
По его словам, некоторые маски могут быть непригодны для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой.
Токсиколог предупредил, что не стоит обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, поскольку это небезопасно и можно надышаться вредными испарениями.

«Не подходит для этой цели и спирт. Никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя», — сказал Водовозов.

Тканевые маски нужно обрабатывать, как любое белье, то есть стирать в соответствии с тем материалом, из которого они изготовлены. Делать это нужно довольно часто, поскольку маски выполняют свою функцию лишь определенное количество часов, подчеркнул специалист.
Специалист рекомендовал иметь несколько тканевых масок на смену.

«Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание», — сказал врач.

Вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты. Как заявил специалист, они могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой. Также респираторы не нуждаются в длительной обработке.
Ранее исследователи из Массачусетского университета Лоуэлла и Калифорнийского баптистского университета раскрыли, что ношение использованной медицинской маски во время пандемии может быть опаснее, чем полный отказ от нее. По словам ученых, маски влияют на воздушный поток возле лица, делая людей более восприимчивыми к вдыханию частиц, а грязная маска для лица не может эффективно отфильтровывать мельчайшие капли.
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Общество , Алексей Водовозов , ИА Sputnik
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