Врач рассказал об опасности многоразовых масок

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik раскрыл опасность многоразовых масок и напомнил, что за ними необходимо правильно ухаживать.

По его словам, некоторые маски могут быть непригодны для многократной носки и обработки, поэтому здесь нужно находить баланс между утилитарностью и красотой.

Токсиколог предупредил, что не стоит обрабатывать маски дезинфицирующими средствами, поскольку это небезопасно и можно надышаться вредными испарениями.

«Не подходит для этой цели и спирт. Никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя», — сказал Водовозов.

Тканевые маски нужно обрабатывать, как любое белье, то есть стирать в соответствии с тем материалом, из которого они изготовлены. Делать это нужно довольно часто, поскольку маски выполняют свою функцию лишь определенное количество часов, подчеркнул специалист.

Специалист рекомендовал иметь несколько тканевых масок на смену.

«Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание», — сказал врач.

Вместо тканевых масок можно использовать респираторы второго класса защиты. Как заявил специалист, они могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой. Также респираторы не нуждаются в длительной обработке.