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Москва

Российского журналиста уволили за мат в прямом эфире 

Артём Кульша 25 минут назад
Российского журналиста уволили за мат в прямом эфире
Фото: РИА Новости
Журналист Никита Белов больше не работает на телеканале «Тюменское время», в эфире которого нецензурно выругался. Об этом сообщает «Ура.ру».
Вчера, как сообщал «Рамблер», Белов употребил мат по отношению к коллегам в ходе вечернего выпуска новостей. Сегодня заместитель генерального директора холдинга «Сибинформбюро» («Тюменское время» входит в него) Роман Мамонтов сообщил, что вся бригада (ведущий, режиссер и монтажер) написала заявление об увольнении в связи с инцидентом.

«Ребята сами приняли подобное решение, потому что прекрасно понимают, что подобное поведение просто недопустимо», — рассказал он.

Мамонтов отметил, что из-за мата, прозвучавшего в эфире «Тюменского времени», «Сибинформбюро» нарушило несколько требований Роскомнадзора, понесло репутационные потери и рискует испортить отношения с партнерами.
Запрет нецензурной брани в соцсетях спровоцировал ее рост
В ноябре жительница Казани нецензурно высказалась в адрес сотрудника управляющей компании в общем чате соседей в WhatsApp и была за это оштрафована на тысячу рублей. Некто уведомил мужчину о поступке женщины, тот обратился в суд и выиграл дело.
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Общество , Никита Белов , Роскомнадзор
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