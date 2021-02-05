Российского журналиста уволили за мат в прямом эфире 

Журналист Никита Белов больше не работает на телеканале «Тюменское время», в эфире которого нецензурно выругался. Об этом сообщает «Ура.ру».

Вчера, как сообщал «Рамблер», Белов употребил мат по отношению к коллегам в ходе вечернего выпуска новостей. Сегодня заместитель генерального директора холдинга «Сибинформбюро» («Тюменское время» входит в него) Роман Мамонтов сообщил, что вся бригада (ведущий, режиссер и монтажер) написала заявление об увольнении в связи с инцидентом.

«Ребята сами приняли подобное решение, потому что прекрасно понимают, что подобное поведение просто недопустимо», — рассказал он.

Мамонтов отметил, что из-за мата, прозвучавшего в эфире «Тюменского времени», «Сибинформбюро» нарушило несколько требований Роскомнадзора , понесло репутационные потери и рискует испортить отношения с партнерами.

В ноябре жительница Казани нецензурно высказалась в адрес сотрудника управляющей компании в общем чате соседей в WhatsApp и была за это оштрафована на тысячу рублей. Некто уведомил мужчину о поступке женщины, тот обратился в суд и выиграл дело.