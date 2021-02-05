Симоньян обвинила Навального во лжи из-за его слов о продажности RT 

В июне, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России. В видео снялся в том числе участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко . Некоторое время спустя Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в отношении ветерана.

Сегодня проходит суд. В ходе него Навальный заявил, что это дело сфабриковали журналисты RT и Симоньян. Также он задался вопросом, соврал ли, когда сказал, что на RT работают продажные люди.