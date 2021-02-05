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Симоньян обвинила Навального во лжи из-за его слов о продажности RT 

Артём Кульша 49 минут назад
Симоньян обвинила Навального во лжи из-за его слов о продажности RT
Фото: ТАСС
Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) оклеветал журналистов RT. Об этом главный редактор издания Маргарита Симоньян заявила в своем телеграме.
В июне, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России. В видео снялся в том числе участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Некоторое время спустя Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в отношении ветерана.
Сегодня проходит суд. В ходе него Навальный заявил, что это дело сфабриковали журналисты RT и Симоньян. Также он задался вопросом, соврал ли, когда сказал, что на RT работают продажные люди.

«Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», — прокомментировала Симоньян.

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Общество , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Маргарита Симоньян , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР
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