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ЕГЭ в России начнётся 31 мая 

ИА Regnum 1 час назад
ЕГЭ в России начнётся 31 мая
Фото: РИА Новости
Основной период ЕГЭ начнётся 31 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на обновлённый проект расписания экзаменов.
В этот день одиннадцатиклассники смогут сдать экзамены по географии, литературе и химии.
Наиболее массовый экзамен — по русскому языку — пройдёт в два дня: 3 и 4 июня.
Также, согласно проекту предварительного расписания, 7 июня пройдёт экзамен по профильной математике, 11 июня — по истории и физике, 15 июня — по обществознанию, 18 июня — по биологии и письменной части иностранного языка, 21 и 22 июня — по устной части иностранного языка, 24 и 25 июня — по информатике. Резервные дни назначены на 28 и 29 июня и 2 июля.
Для выпускников, которые не будут поступать в вузы, экзамены начнутся раньше — 25 мая: в этот день им предстоит сдать русский язык.
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