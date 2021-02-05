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Москва

Московским студентам разрешили вернуться к очному обучению 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Студенты высших учебных заведений Москвы возвращаются к очному обучению с 8 февраля. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», — говорится в документе.

Также, в указе отмечается, что с 8 февраля будут разблокированы транспортные карты студентов.

«Возобновляется возможность использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы», — подчеркивается в документе.

Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «пандемия коронавируса идет на спад», и сообщил об отмене ряда введенных ранее ограничений. Так, с 27 января требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы носит в Москве рекомендательный характер, а развлекательным заведениям можно работать всю ночь.
Комментарии
Общество , Видео , Новости Москвы , Сергей Собянин
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