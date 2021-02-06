Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Роспотребнадзор назвал условие приезда в Россию на поезде 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 50 минут назад
Прибывающие в Россию на поезде граждане должны иметь отрицательный тест на COVID-19, выданный за три дня до пересечения границы, следует из рекомендаций Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.
Коллегией Евразийской экономической комиссии 19 января 2021 года приняты Методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена, за исключением детей в возрасте до 5 лет (при наличии справки у сопровождающих лиц), членов правительственных делегаций государства-члена при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте», — говорится в рекомендациях.

Однако, если у пассажира на момент прибытия к границе будет зафиксирована повышенная температура, вне зависимости от наличия справки, он помещается на изоляцию в инфекционный стационар.

«В случае отсутствия справки принимаются меры в соответствии с законодательством государств-членов», — отмечается в документе. Граждане с признаками респираторной инфекции госпитализируются в провизорный стационар.

При этом те пассажиры, у которых не было справок об отсутствии COVID-19 при въезде на территорию страны, должны быть изолированы в карантинном стационаре на срок до двух суток для проведения тестирования.
Кроме этого, согласно документу, на вокзалах рекомендуется организовать отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, то есть обеспечить отсутствие перекрещивания потоков, либо вход в отдельный терминал прибытия. Кроме того, документом рекомендуется организация температурного «входного» контроля, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработку рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров.

«Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации, принимаемые в странах Союза меры могут быть изменены как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск, а также о возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.
В середине января в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с Вьетнамом, Индией, Катаром и Финляндией. Также Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов Миронов призвал возбудить уголовное дело после слов Невзорова о Космодемьянской Миронов призвал возбудить уголовное дело после слов Невзорова о Космодемьянской
Комментарии 1
Общество , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Евразийская экономическая комиссия , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение