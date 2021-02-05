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Глава минздрава Забайкалья уволилась после слов про «поесть и поспать» 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Глава минздрава Забайкалья уволилась после скандала
Фото: Газета.Ru
Глава минздрава Забайкальского края Анна Шангина уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Ее пост займет главврач краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина. Она начнет работу на новой должности с 8 февраля.
Шангина была министром здравоохранения Забайкалья с апреля 2020 года. В январе 2021 года в СМИ появилось видео ее выступления перед жителями поселка Харагун. На записи она доказывала, что необходимо перепрофилировать больницу в поселке в амбулаторию. Шангина заявила, что местные жители борются за возможность "поесть и поспать" в больнице.
Вскоре она извинилась за резкие высказывания. Другой скандал с главой минздрава произошел в Омской области. Там в отношении экс-министра Ирины Солдатовой возбудили уголовное дело. Она обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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Общество , Ирина Солдатова , Анна Шангина , Минздрав РФ , Забайкальский Край , Омская Область
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