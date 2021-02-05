Глава минздрава Забайкалья уволилась после скандала

Забайкальского края Глава минздрава Анна Шангина уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Ее пост займет главврач краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина. Она начнет работу на новой должности с 8 февраля.

Шангина была министром здравоохранения Забайкалья с апреля 2020 года. В январе 2021 года в СМИ появилось видео ее выступления перед жителями поселка Харагун. На записи она доказывала, что необходимо перепрофилировать больницу в поселке в амбулаторию. Шангина заявила, что местные жители борются за возможность "поесть и поспать" в больнице.