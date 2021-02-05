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Москва

Всероссийскую перепись населения перенесут на сентябрь 2021 года 

ТАСС и ещё 2 47 минут назад
Всероссийскую перепись населения перенесут на сентябрь
Фото: ТАСС
Правительство РФ поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 из соображений эпидемической безопасности. Об этом заявил замглавы Росстата Павел Смелов на брифинге в пятницу.

"По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи", — сказал Смелов.

Как отметил Смелов, на новый перенос Всероссийской переписи населения в РФ потребуются дополнительные средства.

"Действительно, увеличение будет. Точную сумму я сказать не могу, потому что расчеты ведутся, — сказал замглавы Росстата, отвечая на вопрос ТАСС. — В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция".

При этом Смелов добавил, что самые большие затраты на перепись — это заработная плата переписчиков, отметив, что ведомство предлагает увеличить размер оплаты труда переписчиков и привлекаемого персонала.
Смелов также сообщил, что предварительные итоги Всероссийской переписи населения после переноса ее на сентябрь 2021 года будут подведены уже в начале 2022 года, а окончательные данные будут получены в 2023 году.

"Предварительные итоги, скорее всего, будут в январе — феврале 2022 года. Это будет самая главная цифра — общая численность населения. А окончательные итоги будут подведены в 2023 году", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам Смелова, проведенный с октября 2020 года этап переписи населения в труднодоступных регионах придется провести снова из-за ее переноса.
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Комментарии
Общество , Павел Смелов , Росстат , Правительство РФ , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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