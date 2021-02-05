Всероссийскую перепись населения перенесут на сентябрь

"По срокам переписи происходят небольшие изменения. Было недавно принято решение после долгих рассуждений и взвешиваний фактов, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть и провести ее в сентябре. Более точные даты будут определены постановлением правительства в соответствии с законом. Сейчас готовятся нормативно-правовые акты, которые будут регламентировать отсрочку проведения переписи", — сказал Смелов.
"Действительно, увеличение будет. Точную сумму я сказать не могу, потому что расчеты ведутся, — сказал замглавы Росстата, отвечая на вопрос ТАСС. — В декабре мы получили рекомендации Роспотребнадзора, как нам проводить перепись, чем оснащать переписчиков и стационарные участки в МФЦ. Поэтому там потребуется закупка дополнительных средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, для приходящих граждан вплоть до того, что мы должны предусмотреть возможность выдачи масок для тех людей, кто пришел без масок. Также после каждого посещения потребуется дезинфекция".
"Предварительные итоги, скорее всего, будут в январе — феврале 2022 года. Это будет самая главная цифра — общая численность населения. А окончательные итоги будут подведены в 2023 году", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.