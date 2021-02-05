В Москве скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого 

79-летняя Иваненко жила одна в квартире на Профсоюзной улице в Москве и страдала от онкологического заболевания. По информации РЕН ТВ, тело актрисы могло пролежало в квартире около пяти дней, прежде чем было обнаружено.

Иваненко, как сообщал «Рамблер», известна тем, что играла в Театре на Таганке и встречалась с актером и певцом Владимиром Высоцким. Также она известна исполнением ролей в таких фильмах, как «Впереди день», «Внимание, цунами», «Служили два товарища» и «Время, вперед!».

14 января, как сообщал «Рамблер», художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января после заражения ею в возрасте 87 лет умер актер Василий Лановой