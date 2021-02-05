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Москва

В Москве скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого 

Павел Тиунов 48 минут назад
В Москве скончалась возлюбленная Владимира Высоцкого
Фото: кадр из фильма
Актриса Татьяна Иваненко скончалась. Об этом сообщает РЕН ТВ.
79-летняя Иваненко жила одна в квартире на Профсоюзной улице в Москве и страдала от онкологического заболевания. По информации РЕН ТВ, тело актрисы могло пролежало в квартире около пяти дней, прежде чем было обнаружено.
Иваненко, как сообщал «Рамблер», известна тем, что играла в Театре на Таганке и встречалась с актером и певцом Владимиром Высоцким. Также она известна исполнением ролей в таких фильмах, как «Впереди день», «Внимание, цунами», «Служили два товарища» и «Время, вперед!».
Актер Максим Браматкин умер в 40 лет
14 января, как сообщал «Рамблер», художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января после заражения ею в возрасте 87 лет умер актер Василий Лановой.
На днях стало известно о смерти политика Александра Назарчука. В разные годы он был министром сельского хозяйства и продовольствия России, членом Совета Федерации России, депутатом и председателем Алтайского краевого Законодательного собрания, председателем Агропромсоюза Алтайского края.
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Комментарии 4
Общество , Татьяна Иваненко , Василий Лановой , Максим Браматкин , Борис Грачевский , Александр Назарчук , Совет Федерации
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