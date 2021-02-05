Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявили, что возбужденное против него дело о клевете на ветерана политически мотивировано. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», заседание по этому делу проходит 5 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы. Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Ветеран был одним из героев ролика о голосовании по конституционным поправкам. В ролике также появились дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой. Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев» и «предателями».
Родственники Артеменко заявили, что после комментария Навального ветерану стало плохо и у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве».
Прокурор заявила в суде, что Навальный распространил сведения, «не имеющие места в действительности, порочащие честь и достоинство потерпевшего» и подрывающие его репутацию.
Сам Навальный назвал это дело «изобретением пиарщиков».
«Понадобилось, чтобы я противостоял не следователям и прокурорам, а чему-то светлому. Например, ветерану Великой Отечественной войны», — заявил он.
За несколько дней до заседания по делу о клевете суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на реальный. Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев (из срока вычли время, проведенное им под домашним арестом).