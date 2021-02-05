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Москва

Защита Навального назвала дело о клевете на ветерана политическим 

Елена Прошина 1 час назад
Адвокаты оппозиционера Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) заявили, что возбужденное против него дело о клевете на ветерана политически мотивировано. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», заседание по этому делу проходит 5 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы. Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ (клевета). Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
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Ветеран был одним из героев ролика о голосовании по конституционным поправкам. В ролике также появились дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой. Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев» и «предателями».
Родственники Артеменко заявили, что после комментария Навального ветерану стало плохо и у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве».
Прокурор заявила в суде, что Навальный распространил сведения, «не имеющие места в действительности, порочащие честь и достоинство потерпевшего» и подрывающие его репутацию.
Сам Навальный назвал это дело «изобретением пиарщиков».

«Понадобилось, чтобы я противостоял не следователям и прокурорам, а чему-то светлому. Например, ветерану Великой Отечественной войны», — заявил он.

За несколько дней до заседания по делу о клевете суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на реальный. Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев (из срока вычли время, проведенное им под домашним арестом).
Комментарии 439
Общество , Видео , Ив Роше , Алексей Навальный , Иван Охлобыстин , Василий Лановой , Игнат Артеменко , Артемий Лебедев , МИД , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , НАТО
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