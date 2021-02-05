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Как сообщал «Рамблер» , 30-летняя Наталья Пронина была убита в декабре прошлого года во дворе своего дома.

По данным «МК», следователи «нащупали любовный мотив» и задержали пятерых подозреваемых. Они стали фигурантами дела об убийстве по найму и незаконном обороте огнестрельного оружия. Задержана ли заказчица, издание не уточнило.

Газета отмечает, что исполнителя преступления нашли благодаря экспертизе выброшенного орудия убийства. На нем убийца оставил свои «генетические следы».