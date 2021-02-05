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Москва

Любовный треугольник стоил жизни чемпионке России 

Александр Котлеткин 1 час назад
В Москве раскрыли убийство хореографа Натальи Прониной. Как пишет «Московский комсомолец», заказчицей преступления, по предварительным данным, была женщина.
Как сообщал «Рамблер», 30-летняя Наталья Пронина была убита в декабре прошлого года во дворе своего дома.
По данным «МК», следователи «нащупали любовный мотив» и задержали пятерых подозреваемых. Они стали фигурантами дела об убийстве по найму и незаконном обороте огнестрельного оружия. Задержана ли заказчица, издание не уточнило.
Газета отмечает, что исполнителя преступления нашли благодаря экспертизе выброшенного орудия убийства. На нем убийца оставил свои «генетические следы».
Telegram— канал «112» утверждает, что Пронина встречалась с мужчиной, у которого уже была подруга. Эта женщина, узнав об измене, решила устранить конкурентку и заказала киллера из Чечни.
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Общество , Фото , Наталья Пронина , Московский комсомолец
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