Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире

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Москва

Россиянка показала на видео самый длинный наращенный ноготь в мире 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
Мастер по маникюру из Петербурга нарастила самый длинный ноготь в мире, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Mash на Мойке».
Девушка рассказала, что длина предыдущего ногтя-рекордсмена составила 1 метр 21 сантиметр. Она решила посоревноваться и нарастила своей клиенте ногтище длиной в 1 метр 36 сантиметров, который раскрасила в цвета российского флага. На работу у нее ушло 7 часов, а на материалы было потрачено 7000 рублей.
Заявка на рекорд уже находится на рассмотрении комитета.
Общество , Видео
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