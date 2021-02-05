Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире

Мастер по маникюру из Петербурга нарастила самый длинный ноготь в мире, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Девушка рассказала, что длина предыдущего ногтя-рекордсмена составила 1 метр 21 сантиметр. Она решила посоревноваться и нарастила своей клиенте ногтище длиной в 1 метр 36 сантиметров, который раскрасила в цвета российского флага. На работу у нее ушло 7 часов, а на материалы было потрачено 7000 рублей.

Заявка на рекорд уже находится на рассмотрении комитета.