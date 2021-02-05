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«Бессмертный полк» создаст фотопанно Василия Ланового из снимков в соцсетях 

ТАСС 49 минут назад
«Бессмертный полк» создаст фотопанно Василия Ланового из снимков в соцсетях
Фото: РИА Новости
Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" разместит на сайте фотоколлаж из кадров, опубликованных с хэштегом #нашЛановой, которые будут собраны в портрет народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе движения.

"Бессмертный полк" России решил посвятить Василию Семеновичу отдельную страницу сайта, где будет размещена необычная фотография — портрет, собранный из тысяч фото и историй", — сказали в пресс-службе.

Нажимая на небольшой фрагмент размещенной на сайте картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст, если она была прислана для коллажа по электронной почте, пояснили в пресс-службе.
Для того, чтобы принять участие в акции, можно разместить на своей странице пост, обязательно содержащий фотографию, и поставить хэштег #нашЛановой. При составлении коллажа будут учитываться и опубликованные ранее посты с хэштегом. Второй вариант — можно прислать фотографию на электронную почту pisma@polkrf.ru. В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и рассказать, чем вам дорог этот кадр с Василием Лановым. Организаторы будут собирать фотографии и истории до конца февраля, а затем подготовят фотоколлаж в память об артисте.
Василий Лановой в начале января 2021 года был госпитализирован с коронавирусом. Он умер 28 января на 88-м году жизни.
Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам "Алые паруса", "Офицеры", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим. С 1957 года был актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Среди его наград — ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, орден Александра Невского, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.
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Общество , Александр Невский , Василий Лановой
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