Доцент тюменского Финансово-экономического института Иван Виков заявил, что в российских магазинах может начаться дефицит и рост цен, если не будет госрегулирования. Об этом сообщает «Ура.ру».

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что реально располагаемые доходы россиян упали на 4,3 процента, а цены на сахар выросли на 71 процент с лишним.

СМИ писали, что за сахаром по росту цен следует гречка: за 11 месяцев она подорожала на 39,6 процента. Третье место — у подсолнечного масла (рост на 23,8 процента).

В феврале 2021-го глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло. По этим соглашениям сахар оптом не должен быть дороже 36 рублей за килограмм, подсолнечное масло — 95 рублей за литр, а в розницу — 46 и 110 рублей соответственно.

Решетников подчеркнул, что цены стабилизировались.

Виков отметил, что тем временем продукты на мировых рынках заметно подорожали, поэтому стимулы продавать на экспорт стал еще выше. Когда компании продают на экспорт, на российском рынке возникает дефицит и цены растут, подчеркнул эксперт.

По его мнению, если госрегулирования цен не будет, в первую очередь подорожает гречка.