Силовики получат данные о геолокации абонентов без решения суда

Российское министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило внести в закон «О связи» поправки, которые упростят правоохранительным органам доступ к данным о геолокации абонентов. Если законопроект примут, силовые структуры смогут получать у сотовых операторов данные о местоположении телефонов, совершенных звонках и их длительности без решения суда.

Сейчас закон относит часть данных, хранящихся у сотовых операторов, к тайне связи — такие сведения могут быть выданы третьим лицам только на основании судебного решения, поскольку в России «гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и почтовых отправлений».

Необходимость внесения поправок Минцифры мотивирует необходимостью упростить поиск пропавших людей. В ряде случаев правоохранительные органы и сейчас получают доступ к данным абонентов без решения суда, но формально этот вопрос не урегулирован.

Если юридическое препятствие для запроса таких сведений у оператора будет устранено, силовикам станет значительно проще организовать слежку за любым человеком, отмечают юристы. Кроме того, получить доступ к большому массиву данных сможет любой сотрудник правоохранительных органов, в связи с чем повышается риск злоупотреблений — злоумышленникам станет проще купить на черном рынке сведения об интересующих их абонентах.