На Урале олигарх выложил из сотрудников политический лозунг

Владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский устроил для своей многотысячной армии подчиненных зарядку. Людям пришлось оторваться от работы, чтобы выйти на улицу, хотя к участвовать в ней никого не заставляли, рассказал корреспонденту «ФедералПресс» один из сотрудников компании на условиях анонимности.
«Был флешмоб в поддержку президента и утренняя зарядка. Никого не заставляли выходить. Все было по желанию. После прокричали одно предложение и закончили», — рассказал участник флеш-моба.
По словам другого работника «Сима-Ленда», который также пообщался с журналистом на условиях анонимности, из сотрудников была выстроена фраза «Путин — наш президент!». Ее же участники флеш-моба прокричали на камеру. После этого все вернулись на свои рабочие места. Напомним, уральский миллиардер Андрей Симановский известен своей любовью к необычными массовым акциям, куда он постоянно в добровольно-принудительном порядке привлекает своих работников. Ранее владелец крупнейшего в Уральском округе гипермаркета «Сима-ленд» устроил с сотрудниками танцы в поддержку президента Владимира Путина.