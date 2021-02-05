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Уральский олигарх выложил из сотрудников политический лозунг 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
На Урале олигарх выложил из сотрудников политический лозунг
Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин
Владелец компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский устроил для своей многотысячной армии подчиненных зарядку. Людям пришлось оторваться от работы, чтобы выйти на улицу, хотя к участвовать в ней никого не заставляли, рассказал корреспонденту «ФедералПресс» один из сотрудников компании на условиях анонимности.

«Был флешмоб в поддержку президента и утренняя зарядка. Никого не заставляли выходить. Все было по желанию. После прокричали одно предложение и закончили», — рассказал участник флеш-моба.

По словам другого работника «Сима-Ленда», который также пообщался с журналистом на условиях анонимности, из сотрудников была выстроена фраза «Путин — наш президент!». Ее же участники флеш-моба прокричали на камеру. После этого все вернулись на свои рабочие места. Напомним, уральский миллиардер Андрей Симановский известен своей любовью к необычными массовым акциям, куда он постоянно в добровольно-принудительном порядке привлекает своих работников. Ранее владелец крупнейшего в Уральском округе гипермаркета «Сима-ленд» устроил с сотрудниками танцы в поддержку президента Владимира Путина.
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Комментарии 19
Общество , Андрей Симановский , Владимир Путин , ФедералПресс , Свердловская Область , Уральский
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