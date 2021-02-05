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Переболевшие COVID-19 россияне выбрали санатории Крыма для оздоровления 

Российская Газета 28 минут назад
Переболевших COVID-19 реабилитируют в санаториях Крыма
Фото: ТАСС
Российские туроператоры отмечают рост спроса на туры в Крым в межсезонье. Особой популярностью у отдыхающих пользуются санатории с программами реабилитации после COVID-19, сообщили в АТОРе.
По данным Национального туроператора АЛЕАН, лидером продаж первого месяца 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму с программами по реабилитации COVID-19. Доля таких заявок в общем объеме бронирований в январе составила около 40 процентов.
Эксперты отмечают, что спрос на отдых в Крыму в межсезонье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в полтора раза. Туристы активно бронируют туры на февраль и март. По данным руководителя направления "Крым" Национального туроператора АЛЕАН Ильи Ильина, в этом году популярностью пользуется не только Южный берег Крыма, но и курорты Западного побережья — Саки и Евпатория.
Ранее о высоком спросе на отдых в Крыму, несмотря на постепенное открытие зарубежных направлений для туристов, сообщили и в министерстве курортов и туризма РК. В республике более 40 объектов размещения разработали программы санаторно-курортного лечения после перенесения новой коронавирусной инфекции. Это отели и санатории в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи и Судаке. При этом, все лечебно-оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климатотерапией, Крым исторически является регионом, благоприятным для лечения заболеваний дыхательных путей.
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Общество , Евпатория , Республика Крым
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