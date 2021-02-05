Переболевших COVID-19 реабилитируют в санаториях Крыма

Российские туроператоры отмечают рост спроса на туры в Крым в межсезонье. Особой популярностью у отдыхающих пользуются санатории с программами реабилитации после COVID-19, сообщили в АТОРе

По данным Национального туроператора АЛЕАН, лидером продаж первого месяца 2021 года стал санаторно-курортный отдых в Крыму с программами по реабилитации COVID-19. Доля таких заявок в общем объеме бронирований в январе составила около 40 процентов.

Эксперты отмечают, что спрос на отдых в Крыму в межсезонье по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в полтора раза. Туристы активно бронируют туры на февраль и март. По данным руководителя направления "Крым" Национального туроператора АЛЕАН Ильи Ильина, в этом году популярностью пользуется не только Южный берег Крыма, но и курорты Западного побережья — Саки и Евпатория.