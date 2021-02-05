Запрет нецензурной брани в соцсетях спровоцировал ее рост

В Рунете стало больше мата после его запрета. В первые дни февраля 2021 года зафиксировано свыше 646 тысяч публикаций с нецензурными выражениями. В сравнении с началом февраля 2020 года — на 220 тысяч больше. Такие подсчеты «Медиалогии» приводит РБК

Анализировались публикации россиян в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram. Учитывались 66 нецензурных слов на русском языке. Год назад мат чаще всего встречался в обсуждениях таких тем, как обрушение крыши спортивно-концертного комплекса в Петербурге и о госслужащих «в мехах», которые вручали ветеранам-блокадникам медали и батоны хлеба. А в этом году такими темами стали задержание Алексея Навального и несанкционированные митинги.

Согласно закону, который вступил в силу в феврале 2021 года, соцсети должны в течение суток удалять публикации с незаконным контентом, под который попадает и нецензурная брань. Ответственности за нарушение пока не предусмотрено, уточняет РБК.