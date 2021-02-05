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Москва

В МВД РФ хотят объединить отделы прослушки и наблюдения 

News.ru 45 минут назад
В МВД решили объединить отделы прослушки и наблюдения
Фото: РИА Новости
Оперативно-поисковое бюро МВД станет частью бюро специальных технических мероприятий. Такое слияние входит в планы руководства ведомства. Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в МВД.
Основной целью объединения является усиление контроля за оперативно-разыскной деятельностью со стороны Федеральной службы безопасности. Концепцию слияния представят в марте. Это произойдёт на ежегодной коллегии МВД. Разработка концепции объединения бюро — дело рук не сотрудников не только ведомства, но и спецслужбы.
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Общество , ФСБ , МВД
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