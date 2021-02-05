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Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Девушка в феврале поплавала в Черном море. Видео с окунувшейся в купальнике в воду отдыхающей публикует Instagram-аккаунт @typoanapa2.0, который посвящен жизни на Кубани.

«Отважные девушки живут по заветам #зимуй_в_анапе и #купайся_в_море», — гласит подпись к посту.

Некоторые подписчики, впрочем, не удивились зимнему купанию неизвестной девушки.

«Это нормально, можно купаться и не простывать, это тоже тренировка. Одни могут, другие — нет, ощущение после холодной воды — супер», «Я тоже после бани в море ныряла», «Вода плюс 11 градусов, чего бы не купаться», «Супер! Мне кажется, я тоже так смогла бы», «Молодцы», — прокомментировали они.

Стоит отметить, что погода в Анапе на этой неделе составляла +13 градусов. Для некоторых любителей водных процедур она оказалась вполне подходящей, чтобы совершить небольшой заплыв.
Общество , Видео
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