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Исследование Rambler Group: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам 

Сергей Василенок 1 час назад
Исследование Rambler Group: большинство россиян доверяет отечественным вакцинам
Фото: depositphotos.com
Rambler Group провела опрос и узнала мнение россиян о массовой вакцинации от коронавируса. Бо́льшая часть населения относится к ней лояльно.
С момента старта массовой вакцинации прививку уже сделали свыше 12% опрошенных, а порядка 40% готовы сделать ее в ближайшее время. При этом лишь 2% высказались, что точно отказываются от процедуры и надеются на свои силы. Остальные пока не приняли однозначного решения или заявили, что ответственно следят за уровнем антител в организме и готовы привиться, когда он снизится. Среди участников опроса 27% уже переболели COVID-19.
При этом три четверти опрошенных доверяют российским препаратам. 38% респондентов отдают предпочтение «Спутнику V», почти столько же — 37% — отметили, что ждут старта вакцинации другими отечественными аналогами — «ЭпиВакКороной» и разработкой Центра Чумакова.
Опрос проходил на портале «Рамблер» с 25 января по 3 февраля 2021 года. Его охват составил почти 884 тысяч пользователей, приняли участие порядка 5 тысяч человек со всей России. На вопросы ответили 60% мужчин и 40% женщин, а самыми активными оказались респонденты от 25 до 44 лет (40%). Доли ответов остальных возрастных категорий распределились так: 12-24 лет — 11%, 45-54 лет — 18%, старше 55 лет — 31%.
25 января Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к аккуратному снятию ограничений из-за коронавируса. Все это стало возможным в том числе благодаря началу массовой вакцинации населения. Все больше лидеров мнений показывают на своем примере, что прививка хорошо переносится и дает результат. Как следствие, лояльность к российским вакцинам от коронавируса повышается с каждым днем.
На данный момент уже 16 иностранных государств одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия, Иран, Уругвай, Гвинея, Тунис и Армения. Россия также предложила помощь с проведением вакцинации странам Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки., и сейчас «Спутник V» уже проходит необходимые процедуры для сертификации более чем в 50 государствах.
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Общество , Владимир Путин , Рамблер
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