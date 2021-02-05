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РВИО попросило Генпрокуратуру завести уголовное дело на Невзорова 

Алиса Селезнёва 25 минут назад
РВИО попросило Генпрокуратуру завести дело на Невзорова за попытку реабилитации нацизма
Фото: ТАСС
Российское военно-историческое общество (РВИО) обратилось в Генпрокуратуру России с просьбой проверить высказывания журналиста Александра Невзорова о Зое Космодемьянской. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
В РВИО отметили, что причиной обращения стало высказывание Невзорова, сделанное в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 3 февраля. Комментируя выход нового фильма «Зоя», Невзоров заявил: «Заслуги-то никакой не было…Фанатик, исполняющий преступный приказ».

«Учитывая значительную аудиторию радио «Эхо Москвы» (…) считаем данные высказывания имеющими признаки правонарушения по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма. — Прим. ред.)», — говорится в обращении.

Российское военно-историческое общество напомнило, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования, а ее заслуги признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное ей посмертно.
В РВИО считают, что высказывание Невзорова направлены на отрицание подвига Космодемьянской, «на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах». Военно-историческое общество попросило Генпрокуратуру провести проверку и привлечь журналист к уголовной ответственности.
Как писал «Рамблер», ранее Невзоров высказался о ситуации с друзьями, пожарившими сосиски на «Вечном огне над могилой рабочих и матросов» в Кронштадте. Он заявил, что этот мемориал не имеет отношения к Великой Отечественной войне и под ним лежат матросы, которые участвовали в свержении власти. После этого писатель Захар Прилепин заявил, что Невзоров сошел с ума или «продал душу Сатане» и поэтому начал «издеваться» над святынями.
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Общество , Шоу-бизнес , Захар Прилепин , Зоя Космодемьянская , Александр Невзоров , Генпрокуратура РФ , Российское военно-историческое общество , Эхо Москвы
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