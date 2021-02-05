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Ключевые подразделения МВД объединят 

Артём Кульша 57 минут назад
Ключевые подразделения МВД объединят
Фото: ТАСС
Оперативно-поисковое бюро и бюро специальных технических мероприятий МВД могут быть объединены. Об этом сообщает РБК.
Собеседники в центральном аппарате Министерства внутренних дел и близкий к ведомству источник рассказали, что концепция слияния предполагает, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий. Работу нового подразделения будет курировать один из заместителей начальника бюро специальных технических мероприятий.
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Концепция была разработана сотрудниками МВД и ФСБ, рассматривалась в течение двух лет и к настоящему моменту получила одобрение федеральных властей. Она будет озвучена на ежегодной коллегии МВД в марте.
В результате слияния двух бюро ФСБ сможет полностью курировать оперативно-разыскную деятельность в стране, так как уже сейчас контролирует деятельность бюро специальных технических мероприятий через аппарат прикомандированных сотрудников. ФСБ получит доступ к базе данных со всеми оперативными разработками МВД с 1990-х годов.
Адвокат Алексей Гавришев высказал мнение, что слияние бюро направлено на пресечение частых утечек информации из баз данных МВД.
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Общество
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