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«Очень тяжело»: друг Сумишевского рассказал о состоянии овдовевшего певца 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Друг Сумишевского рассказал о состоянии овдовевшего певца
Фото: youtube.com
Певец Ярослав Сумишевский тяжело переживает смерть жены Натальи, вместе с которой попал в аварию под Красноярском 29 января. Об этом сообщил друг исполнителя, музыкант Александр Ломинский.

— Никто не может до сих пор поверить, что это произошло, потому что все молились и были уверены, что все будет хорошо. Ярославу сейчас очень тяжело, требуется поддержка, так же как и Наташиной семье, — рассказал артист.

Он добавил, что супруги были прекрасной и любящей парой. Наталья была великолепной женой и хорошей матерью, передает Пятый канал.
Известно, что Наталья Бородкина была не только супругой Ярославу Сумишевскому, но и его концертным директором. Она составляла туры, лично присутствовала на каждом выступлении.
Ранее сообщалось, что жена Сумишевского скончалась в одной из больниц Красноярска. Туда ее доставили на вертолете после ДТП в 160 километрах от города.
Напомним, Сумишевский и его супруга попали в ДТП под Красноярском 29 января. Певец ехал на концерт в село Солгон Ужурского района. За рулем авто находился глава регионального союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление артиста и решивший его подвезти. В определенный момент Гуляков выехал на встречную полосу, что и привело к происшествию. Он погиб, а жена Сумишевского была госпитализирована в тяжелом состоянии.
2-го и 3-го февраля Сумишевский рассказывал поклонникам, что ситуация с состоянием Натальи остается тяжелой, но они не теряют надежды на выздоровление. Однако спасти супругу певца врачам так и не удалось.
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Общество , Александр Ломинский , Красноярск , Красноярский Край , Назарово
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