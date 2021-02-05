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Юрист назвал способ заставить соседей вывести тараканов 

News.ru 22 минуты назад
Юрист назвал способ заставить соседей вывести тараканов
Фото: pixabay
Есть четыре контролирующих органа, в которые можно обратиться, чтобы заставить недобросовестных соседей вывести тараканов — это полиция, санэпидемслужба, управляющая компания (УК) и суд.
Как рассказали опрошенные РИА Недвижимость юристы, само по себе наличие тараканов в квартире — уже нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Но жаловаться можно только, если права других жильцов были нарушены.
Например, если тараканы начали переползать из одной квартиры в другую, либо распространяться по всему многоквартирному жилому дому, — рассказал зампред московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.
Для начала жилец может подать жалобу в УК и потребовать осмотра квартиры. Но тогда потребуется разрешение собственников жилья.
После этого можно пойти в полицию и зафиксировать нарушение своих прав. В МВД обязаны реагировать на все заявления, а значит проведут профилактическую беседу с соседом. Затем следует обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу, изложив все те же доводы, объяснил юрист.
Правда, жалобы во всевозможные инстанции, включая Роспотребнадзор, часто не имеют должного эффекта. Юрист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Полина Глотова посоветовала обращаться в суд с иском об обязании соседей устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил. Лучше идти с коллективным заявлением, в котором прописаны все нарушения, начиная от тараканов и блох и заканчивая захламлением и неприятным запахом из квартиры.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные предложили нетривиальный способ борьбы с голодом на планете. Решать проблему они намерены с помощью тараканов. Оказалось, что их молоко гораздо питательнее коровьего.
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Комментарии 4
Общество , Роспотребнадзор , МВД , Иркутская Область , Москва , Ук
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