Верховный суд РФ рассмотрит дело об отмене медицинских масок 

В Верховном суде принят в производство иск от группы граждан к правительству РФ с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней. Ковид-диссиденты хотят добиться отмены обязательного ношения масок и введения в стране специальных ограничительных мер.

Один из авторов иска Александр Саверский заявил « Коммерсанту », что заболевших коронавирусом россиян в несколько раз меньше, чем при ОРВИ и гриппе, но при этом эти заболевания не входят в перечень опасных. «Если проблема не будет решена правовым путем, протест усилится, и уже будет иметь неправовые формы», — заявил ковид-диссидент.

Медицинский адвокат, представитель Европейской ассоциации медицинского права в РФ Алексей Горяинов считает, что в иске «мало права, но много общественно-научных рассуждений». По его словам, он бы не стал поддерживать этот иск, так как «это безответственный поступок, цена которого — чья-то жизнь». Его поддержала заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Европейского медицинского центра Любовь Бахтина. Она считает, что уровень коллективного иммунитета еще не достиг показателей, обеспечивающих эффективную защиту населения. «Соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование — необходимые меры профилактики COVID-19», — подчеркнула эксперт.