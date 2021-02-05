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Верховный суд РФ рассмотрит дело об отмене медицинских масок 

Ura.Ru 29 минут назад
Верховный суд РФ рассмотрит дело об отмене медицинских масок
Фото: ТАСС
В Верховном суде принят в производство иск от группы граждан к правительству РФ с требованием исключить коронавирус из перечня опасных болезней. Ковид-диссиденты хотят добиться отмены обязательного ношения масок и введения в стране специальных ограничительных мер.
Один из авторов иска Александр Саверский заявил «Коммерсанту», что заболевших коронавирусом россиян в несколько раз меньше, чем при ОРВИ и гриппе, но при этом эти заболевания не входят в перечень опасных. «Если проблема не будет решена правовым путем, протест усилится, и уже будет иметь неправовые формы», — заявил ковид-диссидент.
Медицинский адвокат, представитель Европейской ассоциации медицинского права в РФ Алексей Горяинов считает, что в иске «мало права, но много общественно-научных рассуждений». По его словам, он бы не стал поддерживать этот иск, так как «это безответственный поступок, цена которого — чья-то жизнь». Его поддержала заместитель главного врача по санитарно-эпидемиологическим вопросам Европейского медицинского центра Любовь Бахтина. Она считает, что уровень коллективного иммунитета еще не достиг показателей, обеспечивающих эффективную защиту населения. «Соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование — необходимые меры профилактики COVID-19», — подчеркнула эксперт.
Рассмотрение дела назначено на 14 апреля. К участию в разбирательстве приглашен генпрокурор РФ Игорь Краснов.
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Комментарии 5
Общество , Игорь Краснов , Александр Саверский , Правительство РФ
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