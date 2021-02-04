Госуслуги пожелали здоровья погибшему в ДТП с Ефремовым водителю

Портал Госуслуг поздравил с Днем рождения погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова. Как рассказала гражданская жена Захарова, в письме ему пожелали здоровья и благополучия.
Погибшему в ДТП с Михаилом Ефремовым водителю Сергею Захарову 4 февраля исполнилось бы 58 лет. Его супруга Ирина Стерхова была шокирована, когда получила на общую электронную почту поздравление для Сергея от портала Госуслуг. «Желаем вам здоровья! Сейчас оно для всех имеет особую ценность. Пусть любые неприятности обойдут вас стороной. Пусть близкие будут здоровы, а у вас все складывается благополучно», — говорилось в письме, которое приводит «Московский комсомолец».
«У нас с Сергеем была одна электронная почта на двоих, поэтому я ее читаю. То, что Сергею приходят налоги, я не удивляюсь, а вот поздравление от Госуслуг стало неожиданностью», — рассказала Стерхова журналистам.
Супруга погибшего водителя также рассказала, что следит за судьбой актера Ефремова. «Иногда мне что-то адвокат присылает, где-то сама натыкаюсь на новости. Знаю, что в колонии Ефремова дядей Мишей величают, он в авторитете там», — отметила жена погибшего водителя. Она уточнила, что никакой компенсации от актера ей до сих пор не поступало.
Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Он получил 8 лет колонии общего режима.
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