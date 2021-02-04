Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса 

РИА Новости 24 минуты назад
Мать десятерых детей умерла от коронавируса в Петербурге
Фото: РИА Новости
Мать десятерых детей, которая скончалась от коронавируса в Мариинской больнице, была госпитализирована с большим объемом повреждения легких и страдала от прогрессирующей дыхательной недостаточности, несмотря на интенсивную терапию, сообщили РИА Новости в пресс-службе стационара.
В четверг интернет-газета "Фонтанка" сообщила о том, что в Мариинской больнице скончалась 49-летняя жительница Петербурга, у которой остались 10 детей, младшие из них учатся в начальной школе, а самому старшему 30 лет. Их воспитанием теперь займется отец, по данным издания, недавно похоронивший собственную мать. Коллектив детского сада, где женщина работала помощником воспитателя, собирает средства для организации похорон и помощи этой семье.
Как уточнила пресс-служба стационара, пациентка была госпитализирована 8 января в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. До этого женщина пять дней находилась дома с высокой температурой, принимая лекарства по назначению участкового терапевта.

"При поступлении (в больницу)… по данным МСКТ груди был выявлен большой объем повреждения легочной ткани вирусного происхождения. Состояние при поступлении было расценено как тяжелое, стабильное, в связи с чем пациентка была переведена в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом. Несмотря на это прогрессировала дыхательная недостаточность", — говорится в ответе Мариинской больницы на запрос РИА Новости.

Как отмечается, больная неоднократно консультировалась по видеосвязи специалистами по анестезиологии и реанимации научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова. По медицинским показаниям пациентку перевели на аппарат ЭКМО, чтобы компенсировать "выраженный дефицит кислорода".

"При проведении интенсивной терапии у данной пациентки был применен весь арсенал высоких технологий, который может быть использован при данном заболевании", — заключает Мариинская больница.

Стационар пока не уточнил предварительную причину смерти женщины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Последние новости
Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 1
Общество , Фонтанка.Ру , РИА Новости , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение