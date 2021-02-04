Мать десятерых детей умерла от коронавируса в Петербурге

Мать десятерых детей, которая скончалась от коронавируса в Мариинской больнице, была госпитализирована с большим объемом повреждения легких и страдала от прогрессирующей дыхательной недостаточности, несмотря на интенсивную терапию, сообщили РИА Новости в пресс-службе стационара.

В четверг интернет-газета "Фонтанка" сообщила о том, что в Мариинской больнице скончалась 49-летняя жительница Петербурга, у которой остались 10 детей, младшие из них учатся в начальной школе, а самому старшему 30 лет. Их воспитанием теперь займется отец, по данным издания, недавно похоронивший собственную мать. Коллектив детского сада, где женщина работала помощником воспитателя, собирает средства для организации похорон и помощи этой семье.

Как уточнила пресс-служба стационара, пациентка была госпитализирована 8 января в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. До этого женщина пять дней находилась дома с высокой температурой, принимая лекарства по назначению участкового терапевта.

"При поступлении (в больницу)… по данным МСКТ груди был выявлен большой объем повреждения легочной ткани вирусного происхождения. Состояние при поступлении было расценено как тяжелое, стабильное, в связи с чем пациентка была переведена в респираторный центр, где проводилась интенсивная терапия с использованием всех современных препаратов и лечение кислородом. Несмотря на это прогрессировала дыхательная недостаточность", — говорится в ответе Мариинской больницы на запрос РИА Новости.

Как отмечается, больная неоднократно консультировалась по видеосвязи специалистами по анестезиологии и реанимации научно-медицинского исследовательского центра имени Алмазова. По медицинским показаниям пациентку перевели на аппарат ЭКМО, чтобы компенсировать "выраженный дефицит кислорода".

"При проведении интенсивной терапии у данной пациентки был применен весь арсенал высоких технологий, который может быть использован при данном заболевании", — заключает Мариинская больница.

Стационар пока не уточнил предварительную причину смерти женщины.