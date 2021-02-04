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В Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса
Фото: РИА Новости
В Петербурге мать десятерых детей умерла от коронавируса в Мариинской больнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу стационара.
Женщина была госпитализирована 8 января с нарастающей дыхательной недостаточностью в тяжелом состоянии.
До этого она находилась дома с высокой температурой, принимая лекарства по назначению участкового терапевта.
Ранее газета "Фонтанка" писала о смерти 49-летней жительницы Петербурга, у которой остались 10 детей. Младшие из них учатся в начальной школе, а самому старшему 30 лет. Воспитывать детей будет отец. До этого стало известно, что в Петербурге число активных больных коронавирусом снижается.
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Общество , Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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