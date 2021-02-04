Данные о потерях населения СССР в годы войны пересмотрят

"Общая убыль за годы войны — 37,2 миллиона человек, — резюмировал глава РВИО. — Вина за эти потери лежит на Германии как на агрессоре, без относительности того, как эти люди погибли: на фронте, стали ли жертвами прямого геноцида или умерли от резкого ухудшения уровня жизни в тылу".