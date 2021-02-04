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Школьникам рекомендовали ограничить общение с пожилыми людьми из-за COVID-19 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Школьникам рекомендовали ограничить общение с пожилыми
Фото: Вечерняя Москва
Школьникам стоит ограничить общение с пожилыми гражданами. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля, в интервью телеканалу «Россия-24».
Глава города отметил, что людей пожилого возраста можно обезопасить от коронавируса, если они не будут встречаться с детьми. По мнению мэра, это поможет снизить риск заболеваемости.

— Надо максимально ограничивать общение детей с людьми старшего поколения, если они еще не переболели. Держать постоянно детей в режиме дистанционного обучения мы не в состоянии, — отметил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что вакцинация может послужить гарантией того, что пожилые граждане не заболеют коронавирусом.
Дистанционное образование в школах было отменено 18 января. Отмечается, что с очного обучения ученики вернутся домой при обнаружении коронавируса у одного школьника из класса.
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Общество , Сергей Собянин , Москва
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