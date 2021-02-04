Школьникам рекомендовали ограничить общение с пожилыми

Глава города отметил, что людей пожилого возраста можно обезопасить от коронавируса, если они не будут встречаться с детьми. По мнению мэра, это поможет снизить риск заболеваемости.

— Надо максимально ограничивать общение детей с людьми старшего поколения, если они еще не переболели. Держать постоянно детей в режиме дистанционного обучения мы не в состоянии, — отметил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что вакцинация может послужить гарантией того, что пожилые граждане не заболеют коронавирусом.

Дистанционное образование в школах было отменено 18 января. Отмечается, что с очного обучения ученики вернутся домой при обнаружении коронавируса у одного школьника из класса.