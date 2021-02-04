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Москва

В Центре Гамалеи спрогнозировали снятие ограничений в России 

РИА Новости 3 часа назад
Профессор спрогнозировал снятие ограничений к концу года
Фото: ТАСС
Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условие, при котором можно будет отказаться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ученый отметил, что распространение коронавируса замедляется по всему миру.

"Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро", — спрогнозировал вирусолог.

По словам Альтштейна, многое зависит от вакцинации.

"Если люди будут вакцинироваться, то, возможно, до конца года мы сумеем перейти уже к "мирной жизни", — пояснил он.

При этом ученый отметил, что в этом случае вирус не исчезнет совсем, но осенняя волна не будет такой сильной.

"Этот вирус не относится к числу тех, которые можно элиминировать (искоренить. — Прим. ред.). Очень возможно, что мы с ним остаемся навсегда", — заключил Альтштейн.

Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России зафиксировано 3,9 миллиона случаев инфицирования. Почти 3,4 миллиона пациентов выздоровели, свыше 75 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Анатолий Альтштейн , Радиостанция "Говорит Москва" , Бразилия , Индия , США
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