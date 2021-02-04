Профессор спрогнозировал снятие ограничений к концу года

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условие, при котором можно будет отказаться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

В беседе с радиостанцией " Говорит Москва " ученый отметил, что распространение коронавируса замедляется по всему миру.

"Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро", — спрогнозировал вирусолог.

По словам Альтштейна, многое зависит от вакцинации.

"Если люди будут вакцинироваться, то, возможно, до конца года мы сумеем перейти уже к "мирной жизни", — пояснил он.

При этом ученый отметил, что в этом случае вирус не исчезнет совсем, но осенняя волна не будет такой сильной.

"Этот вирус не относится к числу тех, которые можно элиминировать (искоренить. — Прим. ред.). Очень возможно, что мы с ним остаемся навсегда", — заключил Альтштейн.

Индии и Бразилии. Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США

России зафиксировано 3,9 миллиона случаев инфицирования. Почти 3,4 миллиона пациентов выздоровели, свыше 75 тысяч скончались.