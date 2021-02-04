Профессор спрогнозировал снятие ограничений к концу года

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал условие, при котором можно будет отказаться от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" ученый отметил, что распространение коронавируса замедляется по всему миру.
"Я думаю, мы получим значительное снижение эпидемии весной, к лету, но до нуля дело дойдет не скоро", — спрогнозировал вирусолог.
По словам Альтштейна, многое зависит от вакцинации.
"Если люди будут вакцинироваться, то, возможно, до конца года мы сумеем перейти уже к "мирной жизни", — пояснил он.
При этом ученый отметил, что в этом случае вирус не исчезнет совсем, но осенняя волна не будет такой сильной.
"Этот вирус не относится к числу тех, которые можно элиминировать (искоренить. — Прим. ред.). Очень возможно, что мы с ним остаемся навсегда", — заключил Альтштейн.
Коронавирусом в мире заражены около 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России зафиксировано 3,9 миллиона случаев инфицирования. Почти 3,4 миллиона пациентов выздоровели, свыше 75 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.