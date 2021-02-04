Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Друг Ланового назвал виновных в смерти актера 

Мария Иванова 49 минут назад
Друг Ланового назвал виновных в смерти актера
Фото: РИА Новости
Музыкант, друг Василия Ланового Вячеслав Моцардо заявил, что актер заболел коронавирусом из-за концертов, с которыми ему приходилось ездить по стране. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать», — заявил Моцардо.

Он рассказал, что Лановой в последние месяцы выступал в Твери, Брянске и Ржеве. После концерта зрители просили с ним сфотографироваться, многие были без масок.

«Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда. Когда мы с ним разговаривали по телефону, он уже сильно кашлял», — отметил музыкант.

По его словам, отказаться от концертов Лановой не мог из-за организаторов, которые «наседали» и грозили штрафными санкциями за отмену выступлений.

«Когда я был на прощании с Василием Семенович, со мной случилась истерика. Я смотрел на него и думал: ну что же ты здесь лежишь?!» — заключил Моцардо.

Как сообщал «Рамблер», Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Комментарии
Общество , Василий Лановой , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение