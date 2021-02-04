Друг Ланового назвал виновных в смерти актера 

Музыкант, друг Василия Ланового Вячеслав Моцардо заявил, что актер заболел коронавирусом из-за концертов, с которыми ему приходилось ездить по стране. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Почему, когда другие артисты вообще не выходят из дома, сидят на самоизоляции, он ездил на эти выступления? В концертах причина трагедии. Но об этом все боятся сказать», — заявил Моцардо.

Он рассказал, что Лановой в последние месяцы выступал в Твери, Брянске и Ржеве. После концерта зрители просили с ним сфотографироваться, многие были без масок.

«Вокруг все время много людей. Вот так и случилась беда. Когда мы с ним разговаривали по телефону, он уже сильно кашлял», — отметил музыкант.

По его словам, отказаться от концертов Лановой не мог из-за организаторов, которые «наседали» и грозили штрафными санкциями за отмену выступлений.

«Когда я был на прощании с Василием Семенович, со мной случилась истерика. Я смотрел на него и думал: ну что же ты здесь лежишь?!» — заключил Моцардо.

Как сообщал «Рамблер», Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. В начале месяца он попал в больницу с коронавирусом, позже его перевели в реанимацию из-за осложнений.