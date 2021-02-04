Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Разработчик «ЭпиВакКороны» назвал сроки иммунитета после вакцинации 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Иммунитет после «ЭпиВакКороны» будет сохраняться год
Фото: РИА Новости
Иммунитет после вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» будет сохраняться в течение года. Об этом сообщила и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих в четверг, 4 февраля.

— Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года, — сказала она.

Татьяна Непомнящих также сообщила, что центр «Вектор» завершил исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых людях, сообщает «РИА Новости».

— Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования людей старше 60 лет, — сказала специалист.

Она пояснила, что добровольцы пожилого возраста легко перенесли вакцину, у них не было выявлено никаких негативных реакций.
В России зарегистрированы Министерством здравоохранения уже две вакцины — разработка Центра имени Гамалеи «Спутник V» и вакцина «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор».
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Вечерняя Москва: последние новости
Умер создатель «Кривого зеркала» Вячеслав Полейко Умер создатель «Кривого зеркала» Вячеслав Полейко Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии «Америки не станет, она рассыпется»: стали известны предсказания Ванги «Америки не станет, она рассыпется»: стали известны предсказания Ванги
Комментарии 2
Общество , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение