Уличенный в краже продуктов директор школы в Дагестане уволился

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Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее в соцсетях получил распространение ролик, на котором директор школы признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. В министерстве образования и науки Дагестана сообщили о проведении проверки поступившей информации. " Единая Россия " исключила директора школы из партии. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия Агаева занимаемой должности.

"Джафар Агаев отправил сегодня по почте заявление об освобождении от должности по собственному желанию", — сказал представитель горадминистрации.