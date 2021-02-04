Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Дагестане уволился директор школы, уличенный в краже продуктов 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Уличенный в краже продуктов директор школы в Дагестане уволился
Фото: ТАСС
Директор школы №3 Каспийска Джафар Агаев, уличённый в краже продуктов из школьной столовой, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее в соцсетях получил распространение ролик, на котором директор школы признается сотрудникам правоохранительных органов в хищении продуктов, предназначенных для школьного питания. В министерстве образования и науки Дагестана сообщили о проведении проверки поступившей информации. "Единая Россия" исключила директора школы из партии. В администрацию Каспийска было направлено письмо о рассмотрении вопроса соответствия Агаева занимаемой должности.
"Джафар Агаев отправил сегодня по почте заявление об освобождении от должности по собственному желанию", — сказал представитель горадминистрации.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Последние новости
Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Юрист прокомментировал поведение Навального в суде Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Общество , Единая Россия , МВД , РИА Новости , Каспийск , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
00:36
«Адская» тренировка сына Плющенко испугала фанатов
Шоу-бизнес
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
00:20
Украинские националисты штурмуют офис телеканала в Киеве
В мире Происшествия
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Приморье под лед ушел целый автопарк
00:34
В Приморье под лед ушел целый автопарк
Происшествия
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
00:44
Россиянин пытался взорвать банкомат газовым баллоном
Происшествия Криминал
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
00:28
Боец UFC нырнул в прорубь и разбил голову
Происшествия
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка с 4-этажный дом забил в Челябинске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение