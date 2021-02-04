— В последнее время об этом начали забывать, однако я не устану повторять: советская эпоха была иллюзией, мы жиль в царстве счастливой нищеты, — заявил депутат нижней палаты.

Калашников также нашел в СССР и положительные стороны. По мнению парламентария, распад Советского Союза стал для всех большой проблемой.