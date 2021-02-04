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Москва

СССР назвали «царством счастливой нищеты» 

Александр Котлеткин 48 минут назад
Депутат российского Государственной думы Сергей Калашников назвал советскую эпоху «царством счастливой нищеты», а советский режим «человеконенавистническим». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
— В последнее время об этом начали забывать, однако я не устану повторять: советская эпоха была иллюзией, мы жиль в царстве счастливой нищеты, — заявил депутат нижней палаты.
Калашников также нашел в СССР и положительные стороны. По мнению парламентария, распад Советского Союза стал для всех большой проблемой.
Депутат считает, что современная Россия является наследником и Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.
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Общество , Фото , Сергей Калашников , Николай II , Госдума
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