Депутат российского Государственной думы Сергей Калашников назвал советскую эпоху «царством счастливой нищеты», а советский режим «человеконенавистническим». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
— В последнее время об этом начали забывать, однако я не устану повторять: советская эпоха была иллюзией, мы жиль в царстве счастливой нищеты, — заявил депутат нижней палаты.
Калашников также нашел в СССР и положительные стороны. По мнению парламентария, распад Советского Союза стал для всех большой проблемой.
Депутат считает, что современная Россия является наследником и Советского Союза, и царя Петра Великого, и императора Николая Второго.