Фото с телами на полу морга в Туле объяснили монтажом стеллажей

Фото с лежащими на полу в морге в Туле телами было сделано в период монтажа стеллажей для хранения этих тел, перегрузки морга не было и нет, заявили в областном минздраве.
Ранее прокуратура Тульской области сообщила о начале проверки информации новостного портала "Тульские новости" о том, что в местном Бюро судебно-медицинской экспертизы в морге тела умерших складируют прямо на полу. Издание прилагает фотографии, сделанные его читателем в январе.
"В январе в Бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приёме и хранении тел в этот период не было… Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами", — информирует минздрав.