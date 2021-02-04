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Москва

Артист Назаров рассказал, для чего хотел бы вернуть «умницу» Сталина 

News.ru и ещё 1 7 часов назад
Артист Назаров захотел вернуть «умницу» Сталина
Фото: ТАСС
Иосиф Сталин был умницей, а вернуть его хотелось бы для ума, которого сейчас не очень ощущается. Такое мнение высказал переболевший в прошлом году коронавирусом актёр Юрий Назаров, известный своими ролями по фильмам «Андрей Рублёв», «Маленькая Вера» и не только.
Артист дал интервью журналисту Антону Красовскому и рассказал не только о том, как у него протекло заболевание, но и о своих воззрениях на историю страны. В частности, Назаров назвал Сталина «умницей» и сказал, что его хотелось бы вернуть «для ума».

Про него тот же Черчилль говорил: «Я встаю и ручки по швам держу, что он принял Россию с сохой, а оставил с атомной энергией», — сказал актёр.

Красовский в ответ на это отметил, что не с атомной энергией, а с атомной бомбой оставил «вождь» страну. Журналист спросил Назарова, что, по его мнению, Сталин должен был делать сейчас.

Учиться, учиться, учиться соображать и посылать массовое враньё, — заметил звезда советского кинематографа в интервью, которое выложено на YouTube.

Также Назаров добавил, что в России «тёмный народ» — даже в столице, пишет «Вечерняя Москва».
Как ранее передавал NEWS.ru, личность Иосифа Сталина не была исходной причиной репрессий 30-х годов прошлого века в СССР. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
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Комментарии 2
Общество , Антон Красовский , Юрий Назаров , Владимир Мединский , Москва
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