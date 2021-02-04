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Москва

Когда это все закончится: в России возвращаются штрафы за ЖКХ 

Елена Прошина 1 час назад
Когда это все закончится: Россиян начнут штрафовать за неуплату ЖКУ
Фото: ТАСС
В феврале 2021 года россиянам начнут начислять пени и штрафы за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ за январь. Об этом пишут «Известия».
Как писал «Рамблер», из-за пандемии до 1 января 2021 года российским предприятиям ЖКХ запретили требовать с граждан пени, неустойки и штрафы за несвоевременную или неполную оплату «коммуналки».
До начала нового года также было запрещено отключать электричество/воду и приостанавливать оказание других услуг в случае их неполной оплаты.
Продлевать эти послабления власти не стали. Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний Вера Москвина заявила, что мера привела к «катастрофе» — многие жильцы расценили ее как разрешение не платить за коммуналку вообще.

«Вы даже не представляете, какая у нас образовалась чудовищная дыра из-за этой инициативы. Теперь, когда пришло время платить по долгам, люди закатывают истерику и вообще не хотят ничего перечислять», — рассказала она.

Депутат Госдумы Анатолий Выборнов отметил, что в России продолжают предоставлять субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
«Известия» отмечают, что, несмотря на пандемию и послабления, общая задолженность по ЖКХ в первом полугодии 2020-го упала на 4,1 процента к такому же периоду 2019 года, до 1,24 триллиона рублей.
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Комментарии 28
Общество , Вера Москвина , Госдума , газета "Известия"
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