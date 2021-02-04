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Москва

Мясников рассказал, когда начнется следующая волна коронавируса 

Газета.Ru 1 час назад
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда и почему начнется следующая волна коронавируса. Об этом пишет Вечерняя Москва.
По его словам, спад заболеваемости во многих странах происходил не из-за введенных мер, а из-за волнообразного характера инфекционного процесса. Мясников отметил, что этим же будет объясняться и следующий подъем в России.
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Врач считает, что новая волна начнется в конце весны, то есть спустя три-четыре месяца после наблюдаемого спада.

«Хотя, может быть, летом нам повезет, но на осень это сдвинется абсолютно точно», — сказал Мясников.

Специалист подчеркнул, что проводить масштабную вакцинацию нужно сейчас, чтобы обезопасить население при следующей волне.
Ранее Мясников рассказал об истинном отношении к российской вакцине «Спутник V» на Западе.
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Общество , Видео , Александр Мясников
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