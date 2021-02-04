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Более 615 тыс. россиян были уволены с 11 по 25 января 2021 года 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
Более 600 тысяч россиян уволили за две недели января
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более 615 тыс. россиян уволены за период с 11 по 25 января текущего года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления об утверждении правил предоставления и распределения в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, направленных на снижение напряженности на рынке труда, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"За период с 11 по 25 января 2021 года уволено 615,3 тыс. человек. К увольнению по состоянию на 25 января 2021 года предполагается 105,7 тыс. человека", — говорится в пояснительной записке к проекту.
В документе отмечается, что по состоянию на 25 января численность безработных, зарегистрированных в службе занятости составила более 2,5 млн человек.
Кроме того, согласно проекту, за период с 1 апреля 2020 года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1,9 млн человек или в 3,6 раза. В наибольшей степени численность безработных увеличилась в Кабардино-Балкарской Республике (в 10,2 раза), Ставропольском крае (в 8 раз), Ленинградской области (в 7,5 раза), Карачаево-Черкесской Республике (в 7,1 раза), Калининградской области (в 7 раз), Республике Крым (в 7 раз), Нижегородской области (в 6,4 раза).
Снижение напряженности на рынке труда
Для недопущения напряженности на рынке труда регионов РФ Минтруд подготовил проект постановления, который предусматривает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда принимаемых работников из числа безработных, зарегистрированных в органах службы занятости. «Реализация предлагаемых дополнительных мероприятий позволит создать условия для стимулирования работодателей к приему на работу граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы», — следует из пояснительной записки.
Отмечается, что данные меры дадут возможность поддержать работодателей и граждан в условиях низкой активности рынка труда, вызванной последствиями введения ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Результатом реализации дополнительных мероприятий, согласно проекту, станет трудоустройство 221,3 тыс. человек.
Расходы из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости могут составить 12 млрд рублей.
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Общество , Минтруд , ИТАР-ТАСС , Ленинградская область , Москва , Ставропольский Край
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