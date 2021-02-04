Большинство работодателей требуют носить маски на работе

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Ношения медицинских масок на рабочем месте требуют от сотрудников 62% руководителей в России , приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Особенно это требование актуально на крупных предприятиях (71%), в компаниях сферы услуг (68%), логистики (67%) и в IT-компаниях (39%).

Соблюдают масочный режим на работе 70% сотрудников компаний. Делают это добровольно 14%, в основном люди старше 45 лет (20%), по требованию руководителя — 56%.

Не носят медицинскую маску, поскольку работодатель этого не требует, 25%. Работают без маски, несмотря на требование начальника, 5% опрошенных.

Опрос проведен 27 января — 1 февраля 2021 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 201 населенном пункте РФ.