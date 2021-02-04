Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Счетная палата проверит эффективность трат на шоу Соловьева 

Lenta.ru 25 минут назад
Счетная палата проверит эффективность трат на шоу Соловьева
Фото: @vrsoloviev
Траты на поддержку СМИ из федерального бюджета станут поводом для исследования Счетной палаты. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год. Документ опубликован на сайте ведомства.
Проверки коснутся ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты». Крупнейшим из них остается первый холдинг, в состав которого входит множество телеканалов и радиостанций, в том числе телеканал «Россия». Одним из главных его проектов является общественно-политическое шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Раздел обозначен как «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года». Помимо СМИ, аудиторы изучат расходы на Роспечать и использование телецентра «Останкино».
В общей сложности ведомство готовит более 400 проверок. Часть затронет реализацию национальных проектов на федеральном и региональном уровнях. Аудиторы придут и в банки с госучастием, итогом работы может стать их продажа.
В 2021 году расходы федерального бюджета на СМИ решили увеличить по сравнению с планами. Такие ресурсы, как RT, ВГТРК, «Россия сегодня», Первый канал и «Общественное телевидение России», получат те же деньги, что и в минувшем году, хотя еще в 2019-м, до наступления кризиса, их предлагалось сокращать. Между тем для борьбы с дефицитом бюджета снизятся суммы, выделяемые на образование, демографические проекты и пенсии.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Последние новости
В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины В Германии заявили об удивлении Запада от российской вакцины В России назвали три причины невосприимчивости к коронавирусу В России назвали три причины невосприимчивости к коронавирусу Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака Врачи назвали способ без симптомов узнать о наступлении шести опасных видов рака
Комментарии
Общество , Владимир Соловьев , Роспечать , ТТЦ "Останкино" , Счетная палата , Общественное телевидение России , ВГТРК , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
01:04
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение