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Москва

В России «антипрививочников» предложили приравнять к дезертирам 

Павел Тиунов 50 минут назад
Журналист Красовский предложил приравнять «антипрививочников» к дезертирам
Фото: ТАСС
Журналист Антон Красовский в эфире программы «Антонимы» заявил, что в настоящее время в мире идет война против коронавируса. Именно поэтому, по его мнению, противников "спасительной" вакцинации следует приравнять к дезертирам и поступать с ними по законам военного времени.
Поводом для эмоциональной речи Красовского стали заявления на него в правоохранительные органы, которые были написаны после того, как он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» назвал «антипрививочников» «врагами народа». Он также добавил, что противников вакцинации необходимо прививать принудительно. Оскорбившиеся заявители отметили, что в высказывании журналиста есть состав преступления, которое карается согласно положениям Уголовного кодекса РФ.
Красовский сравнил людей, пожаловавшихся на него правоохранителям, с телефонными террористами, которые отвлекают силовиков от действительно насущных проблем. Он подчеркнул, что в настоящее время идет война против инфекции, которая уже погубила миллионы людей.

«И вы, анонимщики, террористы, должны отвечать по законам военного времени. Мы обязаны обеспечить поголовную, безоговорочную вакцинацию всех 146 миллионов человек, проживающих в России. А кто будет отлынивать — дезертир. А с дезертирами на войне разговор короткий», — заявил журналист.

На заявление Красовского отреагировала журналистка Анна Шафран. В своем Telegram-канале она репостнула спич коллеги и подписала его цитатой из советского фильма «Серёжа»: «Дядя Петя, ты дурак?».
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Комментарии 5
Общество , Антон Красовский , Анна Шафран , МВД , Эхо Москвы
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