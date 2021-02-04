Журналист Красовский предложил приравнять «антипрививочников» к дезертирам

«И вы, анонимщики, террористы, должны отвечать по законам военного времени. Мы обязаны обеспечить поголовную, безоговорочную вакцинацию всех 146 миллионов человек, проживающих в России. А кто будет отлынивать — дезертир. А с дезертирами на войне разговор короткий», — заявил журналист.