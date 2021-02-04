Скончался член Российской академии художеств Коробков

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Член Российской академии художеств Алексей Коробков скончался в возрасте 76 лет. Об этом Агентству "Москва" заявил источник в правоохранительных органах

"Вечером 3 февраля в спортзале художественного лицея при РАХ на улице Крымский Вал скончался Алексей Алексеевич Коробков", — говорится в сообщении.

В связи со смертью Коробкова начата проверка.

Алексей Алексеевич Коробков родился 11 мая 1944 года в столице. Жил и трудился в Москве. Был членом-корреспондентом Российской академии художеств "Отделение дизайна" с 2013 года. Обладатель государственных наград и премий.