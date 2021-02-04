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В Петербурге отрицают связь между смертью медсестры из Тувы и вакцинацией 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
В Петербурге опровергли смерть медсестры от прививки
Фото: ИА Regnum
В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга разъяснили ситуацию в связи со смертью медсестры, приехавшей в город из Тувы. В ведомстве опровергли предположения о том, что женщина скончалась после того, как сделала прививку от коронавирусной инфекции. Оказалось, что медик не была привита. Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комздрава.
Напомним, сообщение о том, что в Петербурге умерла медсестра из Тувы, которая привилась от коронавирусной инфекции, появилось 3 февраля.
Сразу после этого министерство здравоохранения республики связывалось с комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, чтобы выяснить достоверность информации о связи вакцинации с гибелью медработника. Кроме того, министерству удалось установить, что медсестра переболела ковидом летом 2020 года.
В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили ИА REGNUM о том, что медработник из Тувы жила и работала в Петербурге.

«Информация о том, что она вакцинировалась, не подтверждается. В федеральном регистре вакцинированных ее нет, — уточнили в ведомстве. — Причина смерти устанавливается».

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Общество , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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