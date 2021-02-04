В Петербурге опровергли смерть медсестры от прививки

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга разъяснили ситуацию в связи со смертью медсестры, приехавшей в город из Тувы . В ведомстве опровергли предположения о том, что женщина скончалась после того, как сделала прививку от коронавирусной инфекции. Оказалось, что медик не была привита. Об этом 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комздрава.

Напомним, сообщение о том, что в Петербурге умерла медсестра из Тувы, которая привилась от коронавирусной инфекции, появилось 3 февраля.

Сразу после этого министерство здравоохранения республики связывалось с комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга, чтобы выяснить достоверность информации о связи вакцинации с гибелью медработника. Кроме того, министерству удалось установить, что медсестра переболела ковидом летом 2020 года.

В свою очередь в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили ИА REGNUM о том, что медработник из Тувы жила и работала в Петербурге.