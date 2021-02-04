Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками 

Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало видео с поздравлением ветерана Великой отечественной войны Веры Гавриловны Пикиной десантниками новороссийского соединения ВДВ в преддверии 78-й годовщины высадки морского десанта под командованием майора Цезаря Куникова на Малую Землю.

"Она оказывала помощь раненым героям-малоземельцам, а также помогала возвращать их с Малой Земли в тыл наших войск на судах Черноморского флота. На фронт юная Вера Пикина ушла добровольно в сентябре 1942 года. Ей было всего 16 лет. За мужество и отвагу, проявленные в боях, она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани» и многими другими", — говорится в описании к видео.