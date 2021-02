Песня Queen стала самой жизнеутверждающей в пандемию

Жители Великобритании назвали песню Don’t Stop Me Now группы Queen самой жизнеутверждающей в период пандемии коронавируса, передает ИА "НСН". На втором месте оказалась песня Dancing Queen группы ABBA, а за ней расположилась Living on the prayer группы Bon Jovi. Также оптимистичными песнями были названы Walking on Sunshine коллектива Katrina and the Waves и Good Vibrations музыкантов из The Beach Boys.