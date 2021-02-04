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Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии 

Москва24 и ещё 10 59 минут назад
Песня Queen стала самой жизнеутверждающей в пандемию
Фото: ТАСС/imago stock&people
Жители Великобритании назвали песню Don’t Stop Me Now группы Queen самой жизнеутверждающей в период пандемии коронавируса, передает ИА "НСН". На втором месте оказалась песня Dancing Queen группы ABBA, а за ней расположилась Living on the prayer группы Bon Jovi. Также оптимистичными песнями были названы Walking on Sunshine коллектива Katrina and the Waves и Good Vibrations музыкантов из The Beach Boys.
В апреле прошлого года сообщалось, что в одной из больниц Нью-Йорка включали песню знаменитого ливерпульского квартета Beatles Here comes the Sun для каждого пациента. Сотрудница учреждения рассказывала, что эта песня означала, что пациента отключили от искусственной вентиляции легких и перевели в другую палату.
В том же месяце группа The Rolling Stones выпустила клип о коронавирусе и карантине. Композиция получила название Living In A Ghost Town, что в переводе означает "Жизнь в городе-призраке". В ролике показаны пустые городские улицы, парки, набережные и магазины.
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Общество , Национальная Служба Новостей
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